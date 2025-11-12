Burse și specializare practică pentru elevi din Maramureș, la Delgaz Grid

Peste 200 de elevi de la 20 de instituții de învățământ din județele Maramureș, Suceava, Alba, Arad, Cluj, Sibiu, Satu Mare, Bihor, Mureș, Harghita, Botoșani, Bacău, Iași, Vaslui și Neamț vor face practica în cadrul companiei Delgaz Grid.

Elevilor li se vor oferi burse pe întreaga durată a cursurilor, iar la finalizarea acestora, vor avea posibilitatea de a se angaja în această companie. Delgaz Grid, compania de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale parte a grupului E.ON, a încheiat 23 de parteneriate cu instituții de învățământ tehnic dual și profesional pentru formarea viitorilor electricieni/tehnicieni și instalatori/sudori/operatori distribuție, pentru anul școlar 2025-2026. Astfel, 108 elevi se pregătesc pentru meseriile de instalator (74), sudor (15) și operator distribuție (19) în domeniul gazelor naturale. Alți 95 de elevi sunt formați în domeniul distribuției energiei electrice pentru meseriile de electrician de joasă tensiune (76), tehnician instalații electrice (18) și electrician în construcții (1), a informat Oana Demian, specialist Comunicare Externă Comunicare Corporatistă.