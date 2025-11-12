Dotarea școlii Băsești cu echipamente moderne s-a finalizat

Primăria Comunei Băsești anunță finalizarea proiectului „Învățământ de calitate în Comuna Băsești”. Acesta a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C15 – Educație.

Prin acest proiect, unitatea de învățământ din comună a fost dotată cu mobilier modern, echipamente digitale și materiale didactice menite să asigure condiții optime pentru elevi și profesori, contribuind totodată la un proces educațional de calitate și adaptat vremurilor actuale. Bugetul proiectului a fost de: 638.515 lei – finanțare eligibilă din fonduri PNRR (fără TVA); 29.701 lei – cheltuieli neeligibile suportate integral de Primăria Comunei Băsești; 83.300 lei – cheltuieli servicii de consultanță suportate integral de Primăria Comunei Băsești. În total, administrația locală a suportat din bugetul propriu 113.001 lei.

„Acest proiect este o dovadă clară a preocupării continue a administrației locale pentru educație, pentru viitorul copiilor noștri și pentru buna funcționare a școlii. Primăria Băsești investește permanent în infrastructura educațională, în dotări moderne și în asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea procesului de învățământ”, au explicat cei din autoritatea publică locală.