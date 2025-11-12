Elevii de la Liceul „Bogdan-Vodă” Vișeu de Sus, în practică economică

Elevii de la profilul real, specializarea științele economice, de la Liceul Teoretic ,,Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus, au desfășurat în perioada 3-7 noiembrie practica economică.

Obiectivele generale ale practicii economice au fost legate de cunoașterea funcționării firmelor la fața locului. „Aplicarea cunoștințelor teoretice în situații reale s-a realizat, întrucât elevii au avut ocazia să pună în practică noțiunile economice învățate în timpul cursurilor. Apoi, dobândirea de competențe profesionale, prin participarea la activitățile economice și contabile ale firmei, s-au dezvoltat abilități utile pentru viitoarea carieră. În plus, înțelegerea proceselor economice și contabile a implicat observarea și implicarea în activitățile de gestiune, contabilitate, recepție și vânzare a mărfurilor”, au transmis profesorii coordonatori.

Pe de altă parte, formarea spiritului de echipă și a responsabilității profesionale s-a realizat, deoarece lucrul într-un mediu real de firmă a contribuit la dezvoltarea disciplinei și colaborării, iar dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare cu clienții a fost mai bine asimilată prin contactul direct cu clienții și colegii. „În final, cunoașterea organizării interne a unei firme, înțelegerea modului în care se desfășoară activitățile economice, a rolurilor angajaților și a importanței unei bune organizări s-au efectuat prin orientarea spre formarea profesională – acumularea de experiență practică ce contribuie la pregătirea pentru integrarea pe piața muncii. În esență, obiectivele practicii au vizat formarea și consolidarea competențelor economice, contabile și sociale, necesare dezvoltării profesionale viitoare”, au adăugat profesorii.