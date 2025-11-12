Eşec ruşinos!

CS Minaur Baia Mare – SAH Skanderborg Aarhus 27-45 (11-17)

CS Minaur Baia Mare a fost umilită pe teren propriu, în cadrul etapei 3 din grupele EHF European League, de formația daneză SAH Skanderborg Aarhus. Liderul grupei C a câștigat marți seara, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, cu scorul de 27-45 (11-17), într-un meci care a semănat practic un antrenament cu public.

Deznodământul era oarecum previzibil, adversarul provenind dintr-un campionat extrem de puternic, însă atitudinea în tabăra noastră a lăsat mult de dorit. Pe acest fond, Aarhus a marcat când și de unde a vrut, însă dezamăgirea profundă e încasarea celor 28 de goluri în 30 de minute, precum și a celor 45 în total. Prea mult pentru o echipă cu pretențiile și istoria Minaurului, care dispune de același lot de jucători din stagiunea precedentă, doar că acuma antrenorul e altul. Unul care face prea multe experimente, și nu credem că e cazul în condițiile în care sunt de îndeplinit niște obiective. E de lăudat și chiar încurajăm folosirea jucătorilor tineri, mai ales că provin din propria academie, dar trebuie să simți momentul când aceștia trebuie aruncați în luptă, și nu să-i expui când nu e nevoie. Ar fi multe lucruri de analizat, însă cei care sunt la echipă sunt mai specializați și știu ce au de făcut pe viitor, pentru a evita sincope de acest gen.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 1.700. Arbitri: Gytis Sniurevicius – Andrius Grigalionis (Lituania). Delegat EHF: Ferenc Bonifert (Ungaria). Arun­cări de la 7m: 4-3 (toate trans­formate). Minute de eliminare: 8-6.

CS Minaur Baia Mare: Terekhov (5 intervenții), D. Makaria (2 intervenții) – T. Botea 7, Mollino Da Silva 4, Stanciu 3, Kozakevych 3 (2 din 7 m), Ardelean 3, Nagy 2, Racolța 2, Pavlov 1 (din 7 m), China 1 (din 7 m), Fotache 1, Cumpănici, Kotrc, E. Pop. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop, Vlad Pop.

SAH Skanderborg Aarhus: Petersen (10 intervenții), Sejr Jensen (3 intervenții) – Kristjánsson 10, Krog Jensen 7, Christensen 6, Hansen 5 (1 din 7 m), Maribo 4, Andreas Rasmussen 3, Cieslak 3 (2 din 7 m), Olsson 3, Henneberg 2, Dreyer 1, Dahlgaard 1, Bonefeld, Laerke. Oficiali: Claes Nick Rasmussen, Søren Troelsgaard Fisker, Kasper Voetmann Jepsen, Christina Maajen Bollerup.

Programul jocurilor din Grupa C:

Marți, 14 octombrie: Granollers – Skanderborg: 26-31; Slovan – Minaur: 35-29

Marți, 21 octombrie: Minaur – Granollers: 24-24; Skanderborg – Slovan: 34-30

Marți, 11 noiembrie: Slovan – Granollers 29-34; Minaur – Skanderborg 27-45

Marți, 18 noiembrie: Granollers – Slovan (21.45); Skanderborg – Minaur (19.45)

Marți, 25 noiembrie: Skanderborg – Granollers; Minaur – Slovan (19.45)

Marți, 2 decembrie: Granollers – Minaur; Slovan – Skanderborg (21.45)