Proiect în dezbatere publică • Proba scrisă la Titularizare, programată pentru 21 iulie 2026

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din anul școlar 2026-2027. Potrivit acestui proiect, proba scrisă de la Titularizare 2026, concursul de angajare în învățământ, va avea loc pe 21 iulie 2026. Înscrierea candidaților se va face în perioada 6-18 mai 2026. În situația în care înscrierea se realizează online, dosarele se înregistrează în perioada 6-11 mai 2026.

Conform aceluiași proiect, organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă și soluționarea contestațiilor la aceste probe este programată în perioada: 5-30 iunie 2026. Afișarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă se va face în 3 iulie 2026

Proba scrisă la Titularizare va avea loc în 21 iulie 2026. Comunicarea rezultatelor inițiale se va face în 28 iulie 2026. Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluționare a contestațiilor: 28-29 iulie 2026; Soluționarea contestațiilor se va realiza în perioada 29 iulie-3 august 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate în 4 august.

Vor urma alte etape pentru ocuparea posturilor didactice: repartizarea candidaților. Perioada: 5-6 august 2026; ședință de repartizare, în ordine a: candidaților, cadrelor didactice – 6 august 2026; reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 7 august 2026; emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 17-21 august 2026.

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza, adică pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, respectiv pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.