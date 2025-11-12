Taxele și impozitele locale din Tăuții-Măgherăuș pentru 2026, în consultare publică

Primăria Tăuții-Măgherăuș a întocmit tabelul cu valorile taxelor și impozitelor locale propuse pentru anul viitor. Acestea vor fi majorate doar cu rata inflației și momentan sunt afișate public pentru consultarea cetă­țenilor.
Cetățenii pot transmite administrației locale, timp de o lună de zile, eventualele sugestii cu referire la cuantumurile stabilite, la sediul Primăriei Orașului Tăuții-Măgherăuș – Biroul Relații cu publicul sau în format electronic, pe adresa de e-mail primaria@tautiimagheraus.ro, până la data de 10.12.2025.

