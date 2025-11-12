Primăria Tăuții-Măgherăuș a întocmit tabelul cu valorile taxelor și impozitelor locale propuse pentru anul viitor. Acestea vor fi majorate doar cu rata inflației și momentan sunt afișate public pentru consultarea cetățenilor.
Cetățenii pot transmite administrației locale, timp de o lună de zile, eventualele sugestii cu referire la cuantumurile stabilite, la sediul Primăriei Orașului Tăuții-Măgherăuș – Biroul Relații cu publicul sau în format electronic, pe adresa de e-mail primaria@tautiimagheraus.ro, până la data de 10.12.2025.
Taxele și impozitele locale din Tăuții-Măgherăuș pentru 2026, în consultare publică
Primăria Tăuții-Măgherăuș a întocmit tabelul cu valorile taxelor și impozitelor locale propuse pentru anul viitor. Acestea vor fi majorate doar cu rata inflației și momentan sunt afișate public pentru consultarea cetățenilor.