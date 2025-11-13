487 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 487 locuri de muncă vacante.

Se caută: administratori, agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, brutari, bucătari, confecționeri, conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii, conducător auto transport rutier de persoane, facilitator de dezvoltare comunitară, facturist, funcționar administrativ, infirmier/ infirmieră, instructor de fitness, instalatori apă, canal, lăcătuși mecanici, lucrători bucătărie, lucrători comerciali, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, tâmplari universali, vânzători, dar și asistent veterinar, contabil, ingineri, manageri, medic veterinar, proiectant inginer mecanic, psiholog, specialist îm­bu­nătățire procese, specialist resurse umane, șef birou/ serviciu administrativ, șef coloană auto, șef proces fabricație.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (99):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (2)

• femeie de serviciu (6)

• îngrijitor spații hoteliere (1)

• îngrijitor spații verzi (3)

• muncitor necalificat în agricultură (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (21)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (29)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (27)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (4)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (4)

• ospătar (chelner) (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (145):

• administrator (2)

• agent de vânzări (2)

• ajutor bucătar (3)

• ajutor ospătar (4)

• ambalator manual (26)

• brutar (1)

• cameristă hotel (1)

• casier (8)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• electrician în construcții (1)

• electrician în construcții civile și industriale (2)

• femeie de serviciu (5)

• florar-decorator (1)

• gestionar depozit (1)

• instalator apă, canal (2)

• încărcător-descărcător (20)

• îngrijitor la domiciliu (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (6)

• lucrător comercial (4)

• machior (1)

• manipulant mărfuri (2)

• menajeră (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (2)

• patiser (3)

• spălător vehicule (1)

• șofer de autoturisme și camionete (4)

• tapițer (10)

• tâmplar universal (6)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)

• tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (2)

• vânzător (3)

• zidar rosar-tencuitor (7)

Studii liceale – Liceu de specialitate (28):

• administrator (1)

• administrator societate comercială (1)

• agent servicii client (1)

• agent de vânzări (1)

• animator socieoeducativ (1)

• contabil (1)

• designer pagini web (studii medii) (1)

• electrician auto (1)

• inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (1)

• maseur (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• recepționist (1)

• specialist marketing (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tehnician echipamente de înregistrare imagine și sunet (1)

• tehnician rețele de telecomunicații (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (73):

• agent de vânzări (8)

• animator sportiv (1)

• antreprenor în economia socială (3)

• arhivar (1)

• casier (1)

• conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale (1)

• conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• facilitator de dezvoltare comunitară (1)

• facturist (1)

• funcționar administrativ (1)

• infirmier/infirmieră (2)

• instructor de fitness (1)

• lucrător comercial (9)

• lucrător gestionar (1)

• manager (2)

• manager de întreprindere socială (5)

• manager sisteme de transport (1)

• manipulant mărfuri (1)

• mecanic utilaj (2)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• operator la utilaje pentru subtraversări (1)

• recepționer medical (1)

• recepționist (1)

• secretară (2)

• specialist în relații publice (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tehnician rețele de telecomunicații (1)

• vânzător (14)

Studii Profesionale – Școală Profesională (97):

• ajutor bucătar (1)

• bucătar (2)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (10)

• dulgher (exclusiv restaurator) (11)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician în construcții (15)

• electromecanic (1)

• fierar betonist (11)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (4)

• lucrător comercial (1)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (4)

• oficiant telefoane (1)

• operator la prelucrarea cauciucului (10)

• ospătar (chelner) (1)

• presator metale la rece (2)

• sculer-matrițer (1)

• tâmplar universal (11)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (1)

• zidar rosar-tencuitor (2)

• zugrav (2)

Studii Postliceale (21):

• asistent veterinar (2)

• bucătar (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• electrician în construcții (4)

• gestionar depozit (2)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• însoțitor (2)

• lucrător comercial (3)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

Studii Universitare (24):

• contabil (1)

• inginer construcții civile, industriale și agricole (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electrician (1)

• inginer electrotehnist (1)

• inginer mecanic (1)

• manager (1)

• medic veterinar (3)

• proiectant inginer mecanic (1)

• psiholog (1)

• reprezentant comercial (1)

• specialist îmbunătățire procese (1)

• specialist resurse uma­ne (1)

• șef birou/serviciu administrativ (1)

• șef coloană auto (1)

• șef proces fabricație (1)

• tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale (2)

• tehnician proiectant (4)