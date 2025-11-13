Aproape 17 milioane de lei pentru modernizarea unui nou bloc din Baia Mare

Administrația publică locală a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea unui nou bloc de locuințe din Baia Mare. Este vorba despre imobilul de pe bulevardul Unirii nr. 9. Proiectul este în valoare de peste 16,7 milioane lei cu TVA inclus.

„Este un nou pas concret pe care îl facem în direcția asumată de a le oferi băimărenilor un oraș care nu doar se dezvoltă, ci se reconstruiește și redă strălucirea a ceea ce are deja. Blocul pentru care am semnat contractul de finanțare, prin Programul Regional Nord-Vest, este parte a unui proiect strategic care cuprinde mai multe imobile rezidențiale din zona Parcului Mara”, au spus cei din autoritatea locală.

Blocul are nu mai puțin de 77 de apartamente și va beneficia de lucrări ample, printre care reabilitarea termică a fațadelor, modernizarea instalațiilor de încălzire și ventilare, instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile, înlocuirea lifturilor și a corpurilor de iluminat din spațiile comune, dar și alte lucrări conexe, menite să ridice standardul de confort pentru locatari. Emisiile de carbon vor fi, de asemenea, reduse cu peste 80%, iar consumul de energie cu aproape 60%. Termenul de finalizare este de 16 luni de la semnarea contractului de execuție. După finalizarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului final, se poate spune că totul este pregătit pentru lansarea procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor. Dacă lucrurile decurg conform planului, ar trebui să se facă acest pas chiar săptămâna viitoare.

Zilele trecute, s-a semnat contractul de finanțare și pentru blocul Unirii nr. 14, aflat deja în procedură de achiziție publică pentru execuția lucrărilor, iar în perioada imediat următoare se va semna contractul de finanțare și pentru Unirii 12, pentru care s-a demarat deja procedura de achiziție publică cu clauză suspensivă. De asemenea, reabilitările continuă în perioada următoare și cu alte imobile incluse în plan, printre care și Unirii nr. 11, mai precizează primăria.