Asfaltări, canalizare și apă în completare la Rona de Sus,

În Rona de Sus, e în derulare programul Saligny de asfaltări, pe 3,3 kilometri, iar edilul Alexa Semeniuc ne spune că mai sunt două străzi în lucru.

În licitație se află o suplimentare la rețeaua de apă, cu adaos la sursă cu încă două foraje, cu încă 2,5 kilometri de rețea de apă și 7,8 kilometri de canalizare. Tot aici sunt câștigate, prin AFM, eficientizări energetice și reabilitări a două clădiri publice.