Câștigă cu Graiul Maramureșului o invitație la Stand-Up Comedy

George Tănase, Ioana State și Mădălin Mihai vin în Baia Mare

Stand-Up Comedy de neuitat în Baia Mare. Trei dintre cei mai îndrăgiți comedianți ai momentului: George Tănase, Ioana State și Mădălina Mihai – ajung în oraș cu spectacolul lor care a cucerit deja publicul din toată țara: „De Câte Ori Femeie?”.

Publicul din Baia Mare este invitat la o seară plină de râs inteligent și autoironie. Spectacolul va avea loc la ATP Tech Center din Baia Mare, duminică, 23 noiembrie, începând cu ora 20 și promite o oră și jumătate de terapie prin râs, fiind ocazia perfectă pentru a uita de griji.

„De Câte Ori Femeie?” pornește de la ideea că, indiferent cât de des ne pune viața la încercare, un strop de umor este întotdeauna cel mai bun răspuns. George Tănase, Ioana State și Mădălina Mihai promit să ia la bani mărunți toate acele situații inconfortabile și clișeele care ne irită – fie că sunt despre viața de acasă, dinamica din cuplu sau haosul de la birou. Biletele pot fi cumpărate online de pe iabilet.ro, accesând direct linkul: https://headliners.iabilet.ro/bilete-baia-mare-stand-up-comedy-cu-george-tanase-ioana-state-si-madalina-mihai-de-cate-ori-femeie-115190/.

