Compartimentul de terapie intensivă neonatală a primit aparatură de înaltă performanță

Ieri, la sediul Consiliului Județean Maramureș a avut loc conferința de finalizare a proiectului „Dotarea compartimentului de terapie intensivă neonatală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare cu aparatură medicală de înaltă performanță”. Practic, prin aceste dotări obținute de unitatea medicală, Secția de Neonatologie va putea obține un grad de acreditare superior.

„Începe să devină o rutină faptul că în fiecare săptămână avem o închidere de proiect în ceea ce privește achiziția de echipamente medicale. Toate aceste echipamente denotă dorința și implicarea din cadrul acestui parteneriat solid dintre Spitalul Județean de Urgență Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș, indiferent de conducerea celor două instituții, lucru care este de bun augur. Acest proiect va determina o creștere a gradului de competență în ceea ce înseamnă terapie intensivă pentru neonatologie, lucru care ne va conferi un statut de maternitate și de terapie intensivă neonatologică de un grad superior de complexitate a cazurilor. Vorbim de gradul III, iar documentele au fost trimise pentru acreditare pentru realizarea acestui fapt”, a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au vorbit despre un parteneriat solid între cele două instituții și au precizat că aceste dotări răspund unor nevoi stringente.

„Este o mare bucurie și o confirmare a eforturilor pe care le depun ambele instituții și este încă un pas spre atingerea acestui obiectiv de a avea servicii medicale de cea mai înaltă specialitate. Este un proiect care are finanțare prin PNRR și prin el se fac lucruri extrem de benefice pentru orașul nostru. Din păcate, necesitatea este derivată din numărul crescut de nou-născuți prematuri care necesită terapie intensivă și de o relativă lipsă a echipamentelor performante de tratament, diagnostic și monitorizare vitală”, a declarat Vlad Duruș, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș.

Obținerea acestor fonduri pentru dotarea compartimentului de terapie intensivă neonatală a însemnat un proces dificil, a punctat dr. Margareta Pîrvănoiu, medicul șef al Secției de Neonatologie.

„Cea mai mare bucurie am avut-o în 2023 când am fost anunțată că am fost singura maternitate de gradul II din țară care am obținut finanțarea prin PNRR, pentru că a fost o documentație extrem de bine făcută. A fost greu și până la urmă am reușit. Aparatele sunt pe secție în momentul acesta și le folosim. Avem 18 incubatoare pe secție și fiecare este dotat de la A la Z. Fiecare incubator are ventilatorul lui, monitorul lui, are tot ceea ce are nevoie pentru a monitoriza și a continua lupta în fiecare zi. Am o echipă extrem de dedicată și muncitoare care s-a implicat foarte mult”, a precizat Margareta Pîrvănoiu.

Valoarea totală a acestui proiect este de circa 4,7 milioane lei, din care peste 4,4 milioane lei reprezintă finanțare prin PNRR și restul de aproximativ 335.000 lei reprezintă contribuția proprie. Perioada de implementare a proiectului este până în data de 30 aprilie 2026.