Numeroși băimăreni, interesați de instruirile pentru defibrilatoarele automate

În perioada iulie – noiembrie 2025, Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în parteneriat cu Asociația pentru SMURD Maramureș, a derulat un amplu program de instruire dedicat utilizării defibrilatoarelor automate externe (AED), sub genericul „Fii parte din schimbare – învață să salvezi o viață!” Pe parcursul celor cinci luni de activitate, au fost organizate peste 33 de sesiuni de instruire, menite să crească nivelul de informare, conștientizare și pregătire a cetățenilor în fața situațiilor de urgență.

„La aceste sesiuni au participat peste 2.000 de băimăreni, care au avut ocazia să învețe informații esențiale despre funcționarea defibrilatorului automat extern, să exerseze manevrele de resuscitare și să înțeleagă importanța intervenției imediate până la sosirea echipajelor medicale specializate. Prin acest demers, Direcția de Asistență Socială Baia Mare își propune să contribuie la dezvoltarea unei comunități mai sigure și mai bine pregătite pentru a acționa în situații critice”, au explicat reprezentanții DAS Baia Mare.