Personal insuficient în cadrul unităţilor sociale din Maramureş

Inspectorii sociali ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș au desfășurat în luna septembrie 24 de misiuni de inspecție socială. Acțiunile de control au avut în vedere verificarea standardelor minime de calitate obligatorii pentru funcționarea serviciilor sociale în vedere relicențierii; evaluarea în vederea acordării acreditării furnizorilor; monitorizarea anuală a serviciilor sociale licențiate; solicitări privind acordarea de ajutoare de urgență, care însă nu au fost eligibile, după instrumentarea cazurilor respective etc. Verificările au scos la iveală mai multe deficienţe, cea mai frecventă fiind cea legată de numărul insuficient al personalului de specialitate sau auxiliar, raportat la numărul de beneficiari. În urma acestor controale, s-au dispus 7 măsuri de remediere și nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Modul de implementare a măsurilor dispuse în urma misiunilor de inspecție va fi monitorizat de către inspectorii sociali, la termenele stabilite prin procesele-verbale de control.