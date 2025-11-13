Problemele de cadastru din Maramureș par fără sfârșit

Dacă în unele UAT-uri din județ, puține ce-i drept, cadastrarea teritoriului s-a finalizat cu succes, în multe altele, procesul e departe de a se termina. Și problemele, multe! Este și cazul comunei Cupșeni, adus la cunoștința factorilor implicați tocmai de primar.

„La Prefectura Maramureș a avut loc o întâlnire foarte importantă la care au participat cei din conducerea ANCPI București, conducerea OCPI Maramureș, firme care prestează servicii de cadastru și aproape toți primarii din județ. Directorul ANCPI informează că primarul are o răspundere enormă pentru buna desfășurare a lucrărilor, atât pentru cadastru sistematic, cât și pentru cadastru sporadic. Foarte corect. Dar, în cazul Comunei Cupșeni, unde avem sute de procese, unde avem toate erorile cadastrale posibile, unde oamenii trebuie să cheltuie zeci de mii de lei pe expertize, unde domeniul public este catastrofal intabulat, cine răspunde, am întrebat? A dat din umeri și din nou ne-a spus tuturor primarilor că dacă documentele sunt semnate de către primar, chiar dacă sunt false, ei nu au ce să facă. Le-am spus: să nu-i ajungă lacrimile oamenilor simpli care trăiesc dintr-o pensie minimă și au de cheltuit bani în fel de fel de procese și pentru fel de fel de expertize”, a explicat Nicolae Bude, primarul din Cupșeni.