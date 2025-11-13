Spartanii maramureșeni, câștigători în America, la un campionat mondial

Spartanii maramureșeni, Remus Diaconu și Florin Zaharie, s-au întors cu lauri de la Campionatul Mondial Spartan Para Orlando – Florida, America.

Echipa din Maramureș a cucerit Locul 1 Campion Mondial la Categorie și Locul 4 General pentru România. „Echipa noastră a luptat până la final până la ultimul strop de energie și credeți-mă pe cuvânt că a fost extrem de greu. Florin Zaharie este un Super Erou, i-am întins limitele foarte mult, nu l-am lăsat când i-a fost foarte greu, iar azi a demonstrat la nivel mondial că limitele se pot depăși descoperindu-ți adevăratul potențial, iar azi a scris istorie atât pentru România, cât și pentru Baia Mare-Maramureș. Când viața vă pune la pământ, Ridicați-vă și Reveniți și Mai Puternici”, a transmis liderul spartanilor maramureșeni, Remus Diaconu. Echipa din Maramureș a fost singura reprezentantă atât pentru România, cât și pentru Europa Centrală, a mai adăugat Remus Diaconu.