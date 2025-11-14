Ediția a VII-a TEDxBaiaMare

La ediția a șaptea a TEDxBaiaMare, sub semnul temei „Crossroads” va fi explorată perspectiva profundă a momentelor de răscruce. Crossroads este „despre dilemele care ne provoacă, despre alegeri care ne modelează viitorul și despre curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când nu avem toate răspunsurile.

Crossroads este o invitație la reflecție și inspirație, o ocazie de a asculta poveștile celor care au fost acolo și au ales să meargă mai departe”, spun organizatorii. Evenimentul care reunește invitați de valoare va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 9, la ATP Tech Center Baia Mare.