În Baia Mare, se construiește un pod nou

Lucrările de modernizare a bulevardului Unirii din Baia Mare, la care tocmai s-a semnat contractul de execuție, vizează, printre altele, și refacerea unui pod sau, mai bine zis, construirea lui de la zero. Primul din ultimii mulți ani, dar nu ultimul din următoarea perioadă, anunță autoritatea locală. Astfel, podul de pe bulevardul Unirii, de la intersecția cu bulevardul Independenței, va fi construit din nou și va avea două benzi pe sens. Acesta va include piste de biciclete și trotuare, ambele cu o lățime de 1,5 metri.