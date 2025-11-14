Lecții de siguranță rutieră, susținute de polițiști în Vișeu de Sus

Privind copiii de aproape și interacționând constant cu ei, mai ales despre riscuri, înseamnă a contribui la creșterea gradului de siguranță. Polițiștii din Vișeu de Sus au făcut miercuri, 12 noiembrie, echipă cu copiii din oraș și au discutat despre siguranță. Au exersat, au explicat, au învățat reguli simple care le conferă siguranță.

Conversația despre comportamentul în traficul rutier a vizat subiecte specifice, iar copiilor le-au fost transmise date precum: necesitatea de a circula mereu pe trotuar, realizarea traversării străzii doar pe trecerea pentru pietoni și doar la culoarea verde a semaforului electric, oprirea și asigurarea obligatorie, înainte de traversare, fără joacă pe drumul public, în autoturisme, folosirea centurii de siguranță.

Cei mai mici participanți la trafic au nevoie de ghidare și mai cu seamă de cunoștințe. Prin colaborarea cu cadrele didactice și participarea la astfel de activități, orele devin educative.