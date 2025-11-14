Noul RMN de ultimă generație a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

La Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare se desfășoară, în această perioadă, trei șantiere de investiții medicale de importanță strategică pentru sistemul sanitar maramureșean. Cele trei obiective: RMN 3 Tesla, SPECT CT și PET CT vor transforma spitalul într-un centru regional de diagnostic și tratament integrat, unic în rândul spitalelor publice din România.

Primul șantier este dedicat instalării celui mai performant aparat RMN 3 Tesla, achiziționat cu sprijinul Ministerului Sănătății. Valoarea totală a proiectului este de 12.886.500 lei (TVA inclus), din care 10 milioane de lei (aproximativ 2 milioane de euro) provin din fonduri ministeriale, iar Consiliul Județean Maramureș asigură cofinanțarea necesară.

”Aparatul, livrat zilele trecute, a fost deja introdus în spațiul tehnic amenajat. Noul RMN va dubla capacitatea de diagnostic a spitalului, reducând semnificativ timpii de așteptare și oferind imagini de o acuratețe superioară, esențiale pentru stabilirea unui diagnostic precis”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean Maramureș.

Al doilea șantier vizează construirea clădirii care va găzdui aparatul SPECT CT, un proiect unic în nord-vestul țării, cu o valoare totală de peste 7 milioane de lei, finanțat prin Programul Sănătate (PNRR). Noua construcție include camera etanșă destinată aparatului și spațiile auxiliare pentru pacienți. Aici vor fi realizate investigații complexe pentru pacienți cu afecțiuni oncologice, cardiologice, neurologice și ortopedice.

Cel de-al treilea șantier este dedicat instalării aparatului PET CT, finanțat de Ministerul Sănătății, cu o valoare de 10.829.500 lei (TVA inclus), iar lucrările de construcție a clădirii care îl va adăposti se ridică la 2.904.000 lei (TVA inclus). PET CT-ul este esențial pentru diagnosticul bolilor oncologice și va completa lanțul de echipamente de înaltă performanță din cadrul Spitalului Județean Baia Mare.

„Ne dorim ca Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare să devină un centru de diagnostic și tratament la cele mai înalte standarde, care să deservească nu doar Maramureșul, ci întreaga regiune de Nord-Vest”, a declarat Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Prin aceste investiții, Maramureșul devine un model de dezvoltare medicală integrată: în același loc se vor regăsi aparate de ultimă generație pentru diagnostic, tratament și monitorizare: RMN, PET CT, SPECT CT, branhioterapie și radioterapie. Totodată, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca se derulează un proiect pentru formarea de tehnicieni în radiologie și imagistică medicală în Baia Mare, asigurând resursa umană necesară operării noilor echipamente. Toate cele trei obiective, RMN 3 Tesla, SPECT CT și PET CT, alături de clădirile aferente urmează să fie finalizate până la 31 decembrie 2025.