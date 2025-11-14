O familie din Pirita a reușit să se mute la casa ei, dar are nevoie de ajutor

Familia Lăcătuș este un exemplu demn de urmat. Părinții au făcut eforturi mari pentru a se muta împreună cu cei patru copii, în propria casă, lăsând în urmă comunitatea de pe Pirită. Cu sprijinul celor din jur și-au găsit o locuință pe care au plătit-o aproape în totalitate. În ciuda greută­ților financiare, copiii nu au fost trimiși la cerșit, ci la școală și grădiniță. Asociația Pirita Children dorește să îi ajute să achite ultima rată pentru căsuța lor, în valoare de 4.000 euro.

„Prin evenimentul «Fiecare copil în inima comunității. Niciun copil, pe margine» ne propunem să adunăm 4000 de euro, pentru ca cei 4 copii ai familiei Lăcătuș să trăiască la casa lor. Părinții lor s-au născut și au trăit o viață grea în Pirita – o comunitate informală de la marginea orașului Baia Mare. Ei își doresc o viață mai bună pentru copiii lor și au reușit să plătească 11.000 de euro deja, pentru a cumpăra o casă cu teren într-un sat. Au nevoie de ajutor pentru a achita ultima tranșă de 4000 de euro la finalul lunii decembrie. Dacă vor reuși, vor fi prima familie din cele aproape 80 din Pirita, care rup cercul vicios al sărăciei și marginalizării și vor oferi generațiilor viitoare un start incomparabil mai bun în viață”, explică reprezentanții Pirita Children.

Astfel, în perioada 1-14 noiembrie, cât se desfășoară campania, asociația va explica principalele riscuri pe care le trăiesc copiii care se nasc în comunități informale, dar și care sunt barierele grele care stau în calea celor care fac eforturi să iasă dintr-o astfel de comunitate.

„Ne dorim să fim parte din grupul de suport care s-a format deja în jurul acestei familii, dar și să împărtășim din ce am învățat despre viața la marginea lumii a copiilor invizibili, în cei aproape 10 ani de când ne implicăm direct în Pirita”, mai spun oficialii asociației.

Cei care doresc să contribuie pot face donații în contul ASOCIAŢIEI PIRITA CHILDREN C.D.P

RO15 RNCB 0182 1673 7833 0001 RNCBROBU, cu precizarea – pentru familia Lăcătuș.