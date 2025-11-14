Primari maramureșeni la Consulatul României din Solotvino – Ucraina

O întâlnire pe tema cooperării transfrontaliere a avut loc în Ucraina, la Consulatul României din Solotvino. La eveniment au participat primari din cele două țări. Printre cei români au fost prezenți și primari din Maramureș.

Astfel, la întâlnire au participat edilii din comunele Băsești, Cernești și Asuaju de Sus. ”Am continuat dialogul cu un grup de primari din România și Ucraina, în cadrul celei de-a doua reuniuni dedicate consolidării cooperării transfrontaliere. Întâlnirea a avut ca obiectiv concretizarea parteneriatelor deja stabilite și pregătirea proiectelor comune ce urmează a fi depuse în cadrul programului Interreg VI-A NEXT HUSKROUA. Discuțiile au fost foarte aplicate, vizând proiecte în domenii precum prevenirea dezastrelor, siguranța la incendii, protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice și cooperarea culturală. Colaborarea avansează într-un ritm susținut, unele echipe lucrând deja la elaborarea aplicațiilor de proiect. Urăm mult succes tuturor”, au spus cei de la Consulatul României la Solotvino (Slatina) – Ucraina.