Sportive ale Academiei de Șah Maramureș, concursuri în Muntenegru și Spania

Trei sportive de la Academia de Șah Maramureș au fost recent implicate în competiții internaționale. Teodora Pintea și Sofia Vălean au făcut parte din delegația României la Campionatul European pentru tineret în Muntenegru, în timp ce Sara Șunea a evoluat în Spania la Benidorm Chess Open.

Teodora și Sofia, la Campionatul European de Tineret

În Budva (Muntenegru) s-a desfășurat o nouă ediție a Campionatului European pentru tineret, acolo unde Academia de Șah Maramureș a fost reprezentată de Teodora Pintea și Sofia Vălean.

„Deși abia de anul acesta Teodora a început să participe la concursuri oficiale, având în mod evident o lipsă de experiență chiar comparativ cu colegele ei de generație, fetele de 8 ani, simpatica băimăreancă manifestă mult interes pentru șah, dorință de a învăța, iar jocul ei capătă o din ce în ce mai mare consistență. Faptul că a învins două jucătoare cu Elo, punctajul de 50% acumulat, dar mai ales revenirea din final, validează încrederea de care se bucură. (…)

Sofia Vălean (dublă legitimare cu LPS Satu Mare), locul 6 european anul trecut, a schimbat categoria de vârstă, fiind mezina competiției fetelor sub 10 ani. La acest nivel, anul se simte mult, iar problemele de sănătate au afectat-o, dar, cu toate acestea, a dovedit un nivel șahistic bun, colecționând 4,5 puncte în cele 9 partide”, au transmis oficialii Academiei de Șah Maramureș.

Sara, la Benidorm Chess Open

Sara Șunea de la Academia de Șah Maramureș a participat la Benidorm Chess Open în Spania.

„A jucat în concursul principal, într-o companie selectă, cu 88 de sportivi din 25 de țări. Astfel de competiții oferă posibilitatea de a întâlni șahiști cu stiluri diferite, cu provocări noi și nevoia de adaptare la situații adeseori inedite”, au precizat reprezentanții clubului băimărean.

„Principalele ei probleme au fost legate de partea de deschidere a partidei, precum și de gestionarea eficientă a timpului de gândire. În același timp, a demonstrat progrese importante în zona jocului dinamic, la inițiativă – aspect foarte încurajator pentru viitor. (…) Un clasament destul de apropiat de numărul de start, iar cele trei înfrângeri au survenit în urma unor partide foarte lungi, în care, în anumite perioade, s-a găsit la cârma jocului”, au mai adăugat cei de la Academia de Șah Maramureș.