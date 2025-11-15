Activitate pe tema consumului de droguri, în Sighetu Marmației

La Casa de Tip Familial „Bradului” Sighetu Marmației, copiii și tinerii au participat la o activitate cu un mesaj puternic, coordonată de psihopedagogul Irina Simion, având tema „Alege viața, nu drogurile!”

„Un stil de viață sănătos înseamnă echilibru, energie și libertate. Drogurile pot părea o evadare, dar în realitate aduc doar dependență, suferință și pierderea controlului asupra propriei vieți. Participanții au discutat despre cât de important este să avem grijă de corpul și mintea noastră, să alegem mișcarea, alimentația echilibrată, prietenii adevărați și bucuria lucrurilor simple”, au explicat reprezentanții DGASPC Maramureș.