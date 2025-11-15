Baia Mare candidează pentru Capitala Tineretului din… Ungaria

Orașul Baia Mare candidează pentru Capitala Tineretului. Dar nu pentru cea din România, de această dată, și nu singuri. Candidează alături de partenerii din Nyíregyháza pentru titlul de Capitala Tineretului din Ungaria, într-un demers cu totul special.

Una dintre principalele reguli ale competiției este ca fiecare dintre orașele înscrise să participe, în format de perechi, în parteneriat cu câte un oraș din afara granițelor țării în care se regăsesc și comunități importante de maghiari.

„A fost o onoare pentru noi să primim invitația prietenilor noștri din Nyíregyháza, care au ales Baia Mare ca oraș partener în această competiție. O invitație pe care am acceptat-o cu bucurie, un demers pe care îl tratăm cu responsabilitatea, seriozitatea și experiența noastră de câștigători ai unui astfel de titlu în România, în 2018. Am făcut pasul decisiv și am semnat, împreună cu domnul primar Ferenc Kovács, candidatura comună. Să mă fac înțeles, nu vorbim despre o susținere de formă. Colaborarea dintre orașele noastre presupune, pe întreaga durată a competiției, proiecte și activități în oglindă, dezvoltate pe aceeași tematică și implementate simultan în Baia Mare și în Nyíregyháza. Programe dedicate tinerilor, schimburi de experiență, evenimente culturale și educaționale cu impact în ambele comunități. Printre altele, am stabilit direcții comune de lucru pentru proiectele noastre transfrontaliere, alături de partenerii din Slovacia și Ucraina. Am vorbit despre domenii precum turismul, sănătatea, cultura și tineretul. Nu în ultimul rând, am discutat despre Aquaparkul pe care îl construim în Baia Mare. Așa cum probabil știți, când vine vorba despre astfel de complexuri de agrement, Nyíregyháza este printre cele mai căutate destinații inclusiv de către băimăreni. În acest context, am vorbit inclusiv despre soluții pentru ca băimărenii să beneficieze de facilități de acces la complexurile lor de agrement până la finalizarea investiției noastre”, a spus Doru Dăncuș, primarul orașului Baia Mare.