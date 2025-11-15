Dotări la Serviciul voluntar pentru situații de urgență din Baia Sprie

O nouă veste bună pentru comunitatea băispriană. Primăria anunță că a câștigat proiectul de dotare a Serviciului de Voluntari pentru Situații de Urgență. Este vorba despre un proiect transfrontalier, accesat pe Programul Interreg VI-A România-Ucraina 2021-2027 și finanțat de Uniunea Europeană.

Acesta urmărește practic întărirea capacității de reacție în situații de urgență a instituțiilor din zona de graniță. „Reușim astfel să achiziționăm echipamente valoroase care vor fi folosite pe raza orașului Baia Sprie și a localităților aparținătoare în cazul de situații de urgență”, au spus beneficiarii investiției.

Valoarea totală a achizițiilor este de un milion de euro (5 milioane de lei). Echipamentele și utilajele propuse spre achiziționare sunt următoarele: dotare centru de comandă; autospecială de intervenție; sirene de alarmare; autobasculantă; buldoexcavator și tractor și încărcător frontal.