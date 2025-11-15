Miros de pâine caldă în Sighetu Marmației

La Muzeul de Istorie-Arheologie din Sighetu Marmației a fost vernisată expoziția „Miros de pâine caldă. Pâinea în epoca regatului dac”, organizată în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.

Expoziția reprezintă itinerariul pâinii, de la ce înseamnă ea astăzi până în antichitatea dacică. Creatorii și curatorii expoziției, cercetător consacrat dr. Iosif Vasile Ferencz și cercetător științific II dr. Horea Pop au vorbit despre etapele transformării pâinii, de la îmblânzirea bobului de grâu până la coacere.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul de Istorie-Arheologie din Sighetu Marmației, Piața Libertății, nr. 16 până în data de 10 ianuarie 2026, de luni până vineri, între orele 08:30 și 15:30.