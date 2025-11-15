Proiect de revitalizare a zonei coloanelor de andezit Limpedea

O echipă formată din specialiști, împreună cu reprezentanți ai Primăriei Baia Mare, a vizitat zilele trecute Coloanele de andezit de la Limpedea (Ferneziu). Asta pentru a pune bazele unui proiect complex de transformare a zonei într-una turistică.

„Coloanele andezitice de la Limpedea reprezintă un loc special din multe puncte de vedere, loc care, din păcate, a fost lăsat în uitare și nepăsare. Împreună cu o echipă de profesioniști (profesori universitari, director Muzeu Mineralogie, colegi din primărie, consilieri, reprezentanți ONG) am vizitat situl cu scopul de a contura proiectul care va reda viață acestui loc. Începem demersurile pentru conceperea unui proiect care să aibă în vedere reabilitarea totală a zonei din fața coloanelor (zone verzi, parcări, spații destinate petrecerii timpului liber, zonă dedicată activității de escaladă – chiar și un vestiar și toaletă). În plus, o importanță mare o vom acorda punerii în valoare a sitului geologic, prin lucrări de conservare respectiv protecție. Zona este propusă să facă parte din viitorul Proiect Geoparcul UNESCO Gutâi-Maramureș, astfel că ea va face parte dintr-un circuit turistic important”, a explicat Pap Zsolt István, viceprimarul din Baia Mare.