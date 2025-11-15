Târgul Caritabil de Crăciun revine din luna decembrie

Începând cu luna decembrie, în Baia Mare revine Târgul Caritabil de Crăciun, care a devenit o tradiție în municipiul reședință de județ, în ultimii ani. Căsuțele își vor aștepta vizitatorii în Parcul Mara.

„An după an, Târgul Caritabil de Crăciun adună oameni care nu s-au oprit niciodată din a crede în puterea gesturilor mici. Fiecare ediție e mai mult decât o tradiție, e o lecție despre umanitate. Despre cum o comunitate întreagă poate transforma un simplu târg într-un miracol de iarnă”, spun organizatorii.