Trimiteri poștale transformate în lucrări artistice

Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” găzduiește microexpoziția „Mail Art – corespondență vizuală”, în spațiul dedicat proiectului „Patrimoniul Viitorului”, de la parterul instituției muzeale.

Expoziția prezintă lucrările realizate de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, Programul de Arte Plastice – Pictură, în urma atelierului de Mail Art susținut de artistul Mircea Bochiș pe 17 octombrie 2025.

Mail Art este o formă artistică apărută în anii ’60. Este o artă a comunicării, bazată pe trimiterea de lucrări prin poștă — desene, colaje, texte, timbre artistice sau mici obiecte — care circulă între artiști, transformând schimbul epistolar într-un act creativ. Această practică pune accentul pe libertate, relație și schimbul direct de idei, în afara circuitelor tradiționale ale pieței de artă. Pornind de la aceste principii, atelierul condus de Mircea Bochiș i-a încurajat pe studenți să transforme gestul trimiterii poștale într-un proces artistic personal, având ca temă Școala de pictură de la Baia Mare. Fiecare lucrare expusă a fost expediată pe adresa muzeului, ca o „scrisoare vizuală” ce exprimă o idee, o emoție sau o reflecție asupra tradiției artistice locale și a modului în care aceasta poate fi reinterpretată în prezent. Studenții au fost coordonați de lector univ. dr. Mihaela Tănase.

Expoziția poate fi vizitată gratuit, de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00, la parterul muzeului (str. 1 Mai nr. 8).