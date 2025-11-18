Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, prin Serviciul Logistică Medicală Comunitară, a marcat Ziua Mondială a Diabetului, printr-o serie de acțiuni dedicate informării și testării medicale în comunitățile vulnerabile.
”Asistenții medicali comunitari au fost prezenți în comunitate, unde peste 100 de persoane au beneficiat de: testarea glicemiei, testarea tensiunii arteriale și pulsului, informare privind riscurile asociate diabetului zaharat și îndrumare către servicii medicale și tratament. Campania a fost desfășurată cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind diabetul și implicarea activă a personalului medical în promovarea sănătății publice”, explică reprezentanții instituției.
Ziua Mondială a Diabetului este marcată anual în 14 noiembrie la inițiativa Federației Internaționale de Diabet (IDF) și sprijinită de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
Acțiuni de prevenție și informare de Ziua Mondială a Diabetului
Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, prin Serviciul Logistică Medicală Comunitară, a marcat Ziua Mondială a Diabetului, printr-o serie de acțiuni dedicate informării și testării medicale în comunitățile vulnerabile.