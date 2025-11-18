Apartament cumpărat pentru o familie din Broșteni

• Ajutor de la credincioșii Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului •
O delegație eparhială, formată din Pr. Andrei Marius Pop și Pr. Adrian Morar, inspectori în cadrul Sectorului Social-Filantropic și Misionar, a poposit în Suceava, la finalul săptămânii recent încheiate, cu scopul de a finaliza semnarea contractului de vânzare-cumpărare pentru un apartament situat în orașul Broșteni. Apartamentul achiziționat prin colecta de fonduri și implicarea credincioșilor din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, prin cele opt Protopopiate, va fi dăruit unei familii care și-a pierdut locuința în urma calamităților. După finalizarea semnării actelor, delegația a efectuat o vizită la apartamentul proaspăt achiziționat.