Ce surprize ni se pregătesc la Târgul de Crăciun din Baia Mare?

Autoritățile locale au început pregătirile pentru evenimentul ce a devenit deja o tradiție în oraș: Iarna Băimăreană. În cadrul acestuia nu va lipsi, bineînțeles, Târgul de Crăciun. Autorităţile băimărene anunţă mai multe premiere.

„Noi, cei din administrație, suntem pregătiți să aranjăm și să împodobim Piața Libertății, pentru a fi cât mai atractivi în tot ceea ce ne propunem să facem în următoarea lună în Baia Mare, în cadrul târgului. Avem și noutăți în acest an. Vom veni cu câteva surprize, pe lângă acelea cu care i-am obișnuit pe băimăreni până acum – Căsuța Moșului, sania lui Moș Crăciun. Astfel vor fi și alte puncte de atracție pentru vizitatori, într-un eveniment pe care cei de la SPAU l-au denumit Candy Christmas, cu o tematică foarte bine aleasă. Vom avea și o alee a brazilor, care vor fi decorați de către elevii liceelor din municipiu. Vor fi 12 brazi decorați cu tematica aleasă. De asemenea, elementele decorative vor fi confecționate cu imprimantele 3D, furnizate prin programele noastre de dotare a unită­ților de învățământ. Un alt lucru în premieră este și faptul că în acest an vom avea un altfel de brad, unul ornamental. Din respect pentru natură, pentru mediul înconjurător, am hotărât ca în această ediție a Iernii Băimărene să mergem pe o variantă mai inovativă. Așa că bradul va fi unul confecționat din elemente de aluminiu, decorative, luminat cu tot felul de motive de Crăciun. Acesta va fi amplasat în centrul pieței, oarecum la intersecția străzii Crișan cu Vasile Lucaciu și nu în mijlocul patinoarului, ca de obicei, să poată fi văzut din toate părțile”, au dezvăluit cei din administrație.

În data de 29 noiembrie se va da drumul la iluminatul ornamental de Crăciun și se va inaugura și Târgul de Crăciun, băimărenii fiind invitați să participe la eveniment. Cu această ocazie va avea loc și un mic spectacol, la scena amplasată în centru. Apoi vor urma spectacole în fiecare weekend, susținute de artiști consacrați. În data de 18 decembrie este programat un concert extraordinar de colinde, susținut de Ștefan Hrușcă. Însă surprizele nu se vor opri aici.