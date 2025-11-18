Comuna Lăpuș a fost, zilele trecute, centrul unei întâlniri internaționale de maximă importanță. Primarul Cristina Buda a primit delegația oficială din Vil’Khivtsi – Ucraina, formată din primar și viceprimar, pentru a pune bazele unui proiect transfrontalier cu impact major asupra siguranței comunităților din ambele țări.
Întâlnirea, desfășurată la Primăria Lăpuș, a reunit și întreaga echipă de consultanți, care lucrează intens la conturarea unui proiect inovator dedicat pregătirii și prevenirii situațiilor de urgență. Vorbim despre un proiect strategic ce va aduce investiții importante în dotări, pregătire profesională, infrastructură și cooperare internațională. ”Este un pas uriaș pentru Lăpuș și un moment în care arătăm că suntem deschiși, responsabili și orientați spre viitor. Parteneriatul nostru cu Ucraina este unul solid și necesar, mai ales într-o perioadă în care colaborarea în domeniul situațiilor de urgență poate salva vieți”, a declarat primarul Cristina Buda, gazda evenimentului. Atmosfera întâlnirii a fost una amicală și totodată productivă. Oaspeții ucraineni au fost impresionați de deschiderea administrației lăpușene și de modul profesionist în care echipa locală își pregătește proiectele. Concret, proiectul transfrontalier va contribui la: creșterea capacității de intervenție în caz de urgență; modernizarea serviciilor locale; formarea specialiștilor; schimbul internațional de experiență; consolidarea securității comunităților de pe ambele versante ale graniței. „Lăpușul merge înainte cu încredere, cu proiecte mari și cu o echipă dedicată. Colaborarea este cheia dezvoltării, iar acest parteneriat cu Ucraina este dovada că munca și viziunea pot deschide drumuri importante”, a conchis Cristina Buda.
Proiect transfrontalier în Lăpuș pentru siguranța comunităților locale
Comuna Lăpuș a fost, zilele trecute, centrul unei întâlniri internaționale de maximă importanță. Primarul Cristina Buda a primit delegația oficială din Vil’Khivtsi – Ucraina, formată din primar și viceprimar, pentru a pune bazele unui proiect transfrontalier cu impact major asupra siguranței comunităților din ambele țări.