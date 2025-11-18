Se reabilitează drumurile agricole din Bogdan Vodă

Recent, s-a dat startul lucrărilor de reabilitare a drumurilor agricole din Comuna Bogdan Vodă. Lucrările sunt finanțate prin AFIR.
”Echipa noastră este în plină acțiune. În acest moment, suntem la etapa de reprofilare cu piatră – unde autograderul își face treaba impecabil, iar cilindrul vine din spate și compactează stratul de piatră, pregătind drumul pentru următoarele faze de execuție”, a spus constructorul. Comuna se dezvoltă continuu, în mare parte datorită accesării fondurilor europene, spun cei din autoritatea locală.

