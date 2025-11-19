Andreea Gherghel, două medalii la Campionatul Național

Andreea Gherghel, sportivă legitimată la CSM Baia Mare, a câștigat două medalii de bronz la Campionatul Național de înot în bazin scurt. Competiția de la Otopeni s-a adresat categoriilor de juniori I și II, respectiv tineret și seniori, și a fost organizată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.
Andreea s-a clasat a treia atât la proba de 50 m bras, cât și la cea de 100 m bras, ambele la categoria juniori I.
Rezultatele Andreei au fost completate de evoluțiile foarte bune ale colegilor ei, Tudor Hârjobescu, Daria Trif și Paul Miholca reușind să se califice în finale. Sportivii sunt pregătiți de antrenoarele Enikő Palencsar și Andrea Kemenes.
„Participarea la competiția de la Otopeni confirmă încă o dată poziția puternică a secției de înot de la CSM Baia Mare la nivel național, sportivii demonstrând că pot concura cu succes în cele mai puternice finale din țară”, au subliniat cele două antrenoare.
