Băimăreanca Mădălina Mateșan, bronz mondial

În Thailanda a avut loc Campionatul Mondial de Jiu-Jitsu. Băimăreanca Mădălina Mateșan (18 ani), sportivă pregătită de antrenorul Dede Ciupei, a câștigat medalia de bronz.

„Am luptat mai strategic și mai calm ca niciodată, mai sigură și tehnică decât oricând, ceea ce îmi demonstrează și mai tare faptul că locul meu este pe podiumul mondial, însă îmi arată și locurile unde am de făcut niște schimbări în planul competițional și unde am de implementat noi detalii în tehnicile mele”, a scris Mădălina pe contul de socializare.

Eleva de la Colegiul de Arte din Baia Mare a ținut să mulțumească acelora care au contribuit la acest nou succes al ei: „Mulțumesc antrenorului meu Dede Ciupei pentru toată susținerea și răbdarea de care a dat dovadă de fiecare dată. La această performanță au contribuit în pregătirea mea multe persoane dedicate, care mi-au văzut potențialul și care au investit timpul lor în dezvoltarea mea, crezând în mine mai mult decât în oricine altcineva, iar asta mă face să îi văd mai mult decât colegi de antrenament sau antrenori, vă mulțumesc”.

Cu astfel de rezultate și cu o determinare care o diferențiază, viitorul Mădălinei Mațeșan în jiu-jitsu pare mai promițător ca niciodată.