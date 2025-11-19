Clasa a IX-a C de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” a avut parte de o oră de dirigenție diferită și extrem de utilă. Împreună cu diriginta, prof. Ramona Mureșan, și cu sprijinul asistentului medical școlar, elevii au descoperit adevărul din spatele efectelor nocive ale fumatului.
Discuția a făcut parte din Campania Națională „România respiră curat!” (noiembrie – decembrie 2025), iar materialele prezentate au oferit informații clare și surprinzătoare despre riscurile reale ale produselor din tutun. A fost o activitate interactivă, informativă și binevenită, care îi încurajează pe elevi să facă alegeri sănătoase și responsabile.
Campanie împotriva fumatului, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”
Clasa a IX-a C de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” a avut parte de o oră de dirigenție diferită și extrem de utilă. Împreună cu diriginta, prof. Ramona Mureșan, și cu sprijinul asistentului medical școlar, elevii au descoperit adevărul din spatele efectelor nocive ale fumatului.