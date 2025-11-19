Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Rohia, adusă în Baia Mare

ANUNȚ PUBLIC

COMUNA SĂCĂLĂȘENI anunță pentru a doua oară publicul interesat, asupra declanșării etapei de încadrare conform HG 1076/2004 în vederea obținerii avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal pentru modificare de funcțiune și reglementare zonă industrială, în zona Europa din comuna Săcălășeni

Prima versiune a planului mai sus menționat poate fi consultată la APM MARAMUREȘ, Strada Iza 1a, Baia Mare, începând cu data de 17.11.2025.

Publicul interesat poate transmite comentarii și sugestii la APM Maramureș pe adresa: Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, fax 0262/275222 sau e-mail: office@apmmm.ro, de luni – vineri între orele 8-16, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț. (1664)