În anul aniversării a 35 de ani de la înființarea parohiei și 25 de ani de la sfințirea bisericii cu hramul „Soborul Sfinților 12 Apostoli” din Baia Mare, sunteți invitați în zilele de 20 și 21 noiembrie la evenimente încărcate de bucurii duhovnicești.
În perioada 20-21 noiembrie (joi și vineri), în biserică va fi spre cinstire: Icoana Maicii Domnului de la Rohia (numită „Mângâierea tuturor celor necăjiți”), iar în 21 noiembrie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va săvârși târnosirea altarului de la nivelul de jos al bisericii (demisol). Programul va fi următorul: Joi, 20 noiembrie, ora 16.30 – Întâmpinarea icoanei Maicii Domnului; ora 17 – Slujba Vecerniei și Litia. Vineri, 21 noiembrie, ora 8.30 – Întâmpinarea ierarhului, PS Timotei, 9 – Rânduiala târnosirii Altarului; 10 – Sfânta Liturghie Arhierească; ora 16 – Plecarea Sfintei icoane a Maicii Domnului.
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Rohia, adusă în Baia Mare
