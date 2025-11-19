Lotul 1 al autostrăzii Focșani-Bacău, gata până la sfârșitul anului

Lotul 1 al autostrăzii Focșani-Bacău, parte din A7, în lungime de peste 35 de kilometri va fi gata până la sfârșitul anului, dacă ritmul de lucru se păstrează, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Șeful companiei de drumuri susține că stadiul fizic al lucrărilor pe șantier este de 95%, iar constructorul este bine mobilizat cu 1.600 de muncitori și 500 de utilaje.

Se lucrează încă la nodul rutier Tișița, unde se montează stâlpii de iluminat și se realizează instalația electrică, și la podurile de pe râurile Putna și Carecna, unde se execută branșamente și hidroizolații. De asemenea, muncitorii lucrează la așternerea de mixturi asfaltice, betonări șanțuri și rigole, montarea unor rosturi, predale și stâlpi de iluminat, relocări de rețele de curent electric, marcaje și săpături pentru fundațiile stâlpilor din sensul giratoriu Pufești și la montarea parapetului metalic.

„Dacă ritmul actual de lucru în șantier se va menține, iar condițiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârșitul acestui an (2025)”, a transmis miercuri Cristian Pistol.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot de autostradă este de 2,3 miliarde lei, iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

Surse din cadrul companiei de drumuri susțin că este posibil ca până la sfârșitul lui 2025 să fie dat în trafic și un segment din lotul 2 al A7, până la Adjud, urmând ca sectorul de la Adjud la Pascani să fie gata în 2026.

