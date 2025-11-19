„Lucaciștii” au câștigat marele premiu la competiția „TeChallenge 2025”

Cea de-a noua ediție a competiției anuale TeChallenge 2025, organizată de Honeywell România, a adus din nou în prim-plan creativitatea și spiritul inovator al viitorilor ingineri români. Organizat în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, evenimentul reprezintă o veritabilă rampă de lansare pentru tinerii pasionați de tehnologie.

La categoria liceeni, marele premiu al acestei ediții a fost câștigat de proiectul „T.U.D.I. – Robot pentru industria farmaceutică”, prezentat de echipa Colegiului Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, apreciat pentru originalitate și impact practic.

De-a lungul anilor, TeCha­llenge a devenit un reper național pentru educația tehnică din România. Ediția din 2025 a reunit 155 de elevi de liceu în 72 de echipe, care au prezentat tot atâtea proiecte – dintre care 19 au ajuns în finală. În categoria universitară, 72 de studenți grupați în 48 de echipe au înscris 48 de proiecte, iar 20 dintre acestea au fost selectate pentru etapa finală. Competiția premiază creativitatea, inovația și aplicabilitatea practică, oferind tinerilor o oportunitate unică de a-și demonstra abilitățile și ideile.

„An de an, vedem tot mai mulți tineri pasionați, dornici să creeze soluțiile de mâine. La Honeywell, credem că tinerii de astăzi sunt arhitecții viitorului. Prin TeChallenge, le oferim resursele și mediul necesar pentru a transforma potențialul în performanță și pentru a contribui la progresele esențiale în domenii precum automatizarea, inteligența artificială și alte tehnologii care schimbă modul în care funcționează industriile și clădirile”, a declarat Mihai Brana, director general Honeywell România.

În fiecare an, TeChallenge reunește instituții de învățământ tehnic – licee și universități – din București și din întreaga țară și stimulează creativitatea, inovația și pasiunea pentru învățare în rândul tinerilor. Încă din vară, participanții dedică luni întregi dezvoltării unor proiecte practice, care devin trepte importante spre viitoarea lor carieră. Ca și în anii anteriori, cei mai talentați participanți pot continua colaborarea cu Honeywell, fie prin programe de internship, fie prin angajări directe, pentru a continua să își transforme ideile inovatoare în soluții aplicabile în industrie.

