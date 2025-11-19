Prima plată a burselor școlare 2025-2026

Prima plată a burselor din anul școlar 2025-2026 se va face joi, 20 noiembrie, pentru lunile septembrie și octombrie.

Elevii care au mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună nu mai primesc bursa de merit, bursa socială sau tehnologică pe luna respectivă, potrivit metodologiei. De precizat că bursele pentru elevi au fost reconfigurate potrivit legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (așa-numita Lege Bolojan).

Astfel, articolul vechi pentru burse este abrogat și rămân doar 3 tipuri de burse, de merit, sociale și tehnologice, plus bursele pentru mame minore, iar bursele de excelență olimpică sunt eliminate

Cuantumul minim al burselor în anul școlar 2025-2026:

• bursa de merit – 450 lei/lună;

• bursa socială – 300 lei/lună;

• bursa tehnologică – 300 lei/lună;

• pentru mamele minore – 700 lei/lună