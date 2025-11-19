Primarii de municipii, în dezacord total cu politica Guvernului

Primarii municipiilor din țară s-au întâlnit, la început de săptămână, cu reprezentanți ai Guvernului României, în frunte cu premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea a avut loc în cadrul adunării generale a Asociației Municipiilor din România (AMR).

După discuții intense, primarii au ajuns la concluzia că politicile de guvernare sunt total în contradicție cu ale lor. Maramureșul a fost reprezentat de primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș. „Ora de la București nu coincide astăzi cu cea de la Baia Mare și a majorității municipiilor din România, care formează și susțin financiar această țară. Îmi este cât se poate de clar, mai ales acum, în urma ultimei Adunări Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR) la care am luat parte, alături de omologii mei primari și prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu miniștri și înalți reprezentanți ai Guvernului”, a declarat primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș.

Alesul băimărean a adăugat că, în timp ce primarii au venit cu soluții pentru „legile din domeniul fiscal ținute și acum la sertar, pentru predictibilitatea fiscală de care depind atât cetățenii, cât și mediul de afaceri, pentru continuarea investițiilor de care depind milioanele de oameni”, prim-ministrul a avut aceleași rezolvări: majorarea taxelor și reduceri de personal.

„Ni s-a răspuns cu planul de majorare a taxelor, susținut de către domnul premier, bani care nici măcar nu vor ajunge, decât într-o mică măsură, în vistieriile noastre pentru investiții pe plan local. Cu reduceri de cheltuieli, în contextul în care aici, în Baia Mare, am redus deja milioane de lei de la funcționare și tot ce ne-ar rămâne ar fi să tăiem din facilitățile, absolut normale într-o țară europeană, pe care le oferim cetățenilor. Cu reduceri de personal, în contextul în care multe dintre municipalități sunt deja subdimensionate la acest capitol. Nu mă refer doar la func­ționarii de birou, ci inclusiv la muncitorii din servicii precum SPAU. Astăzi, Guvernul trebuie să se calibreze la ora exactă. Să găsească soluții pentru încurajarea economiei, nu sugrumarea cetățenilor și a micilor antreprenori care, încă, o susțin. Să găsească soluții pentru continuarea investițiilor locale, nu scuze pentru stoparea lor. Noi am venit cu propuneri concrete, din teren, rămâne la latitudinea decidenților dacă le vor pune în aplicare”, a precizat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare, după întâlnire.