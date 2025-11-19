Primăria Sighetu Marmației anunță că a semnat cele două contracte care prevăd furnizarea de mobilier pentru sălile de clasă, laboratoarele de științe, cabinetele școlare și grupele de grădiniță. Asta în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Sighetu Marmației”.
Contractele vizează achiziția și instalarea tuturor elementelor necesare unei dotări moderne, printre care enumerăm: scaune și pupitre reglabile pentru elevi; catedre și scaune pentru profesori; birouri, corpuri cu chiuvetă; mese pentru activități de laborator; dulapuri și biblioteci; șevalete și bănci pentru pictură; table magnetice și alte materiale esențiale pentru un proces educațional de calitate. Până în acest moment au fost deja livrate imprimante, laptopuri, scannere portabile, sisteme audio, tablete și măsuțe luminoase pentru grădinițe, iar în următoare zile vor fi predate tablele interactive și sistemele All-in-One. „Avem convingerea că acest proiect complex, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va contribui în mod semnificativ la creșterea calității actului educațional în municipiul nostru”, au spus autoritățile sighetene. Suma totală alocată, peste 17 milioane de lei, reprezintă o investiție semnificativă pentru învățământul sighetean și o oportunitate majoră de modernizare a tuturor unităților de învățământ din oraș.
S-au semnat contractele de dotare a școlilor din Sighetu Marmației
Primăria Sighetu Marmației anunță că a semnat cele două contracte care prevăd furnizarea de mobilier pentru sălile de clasă, laboratoarele de științe, cabinetele școlare și grupele de grădiniță. Asta în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Sighetu Marmației”.