537 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 537 locuri de muncă vacante.

Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, brutari, bucătari, confecționeri, conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii, funcționar administrativ, electricieni, grădinari, infirmier/infirmieră, instructor de fitness, instalatori apă, canal, îngrijitor spații hoteliere, îngrijitor spații verzi, lăcătuși mecanici, lucrători bucătărie, lucrători comerciali, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, tâmplari universali, vânzători, dar și consilier/expert/inspector/referent/ economist în economie generală, farmacist, ingineri, manageri, medic veterinar, proiectant inginer mecanic, psiholog, referent de specialitate financiar-contabilitate, reprezentant comercial, specialist marketing, specialist resurse umane, șef birou/serviciu administrativ, șef proces fabricație, tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale, tehnician proiectant, traducător (studii superioare).

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (110):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent de securitate (2)

• bucătar (2)

• femeie de serviciu (1)

• grădinar (2)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• îngrijitor spații hoteliere (1)

• îngrijitor spații verzi (3)

• însoțitor (2)

• manipulant mărfuri (2)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2)

• muncitor necalificat în agricultură (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (21)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (30)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (27)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (7)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)

• ospătar (chelner) (1)

• ucenic (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (150):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent curier (1)

• agent de vânzări (2)

• agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție (1)

• ajutor bucătar (3)

• ajutor ospătar (3)

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• ambalator manual (26)

• brutar (1)

• cameristă hotel (1)

• casier (8)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (4)

• electrician în construcții (1)

• electrician în construcții civile și industriale (2)

• femeie de serviciu (4)

• florar-decorator (1)

• instalator apă, canal (2)

• încărcător-descărcător (20)

• îngrijitor la domiciliu (3)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (6)

• lucrător comercial (4)

• lucrător gestionar (2)

• manipulant mărfuri (9)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (2)

• patiser (4)

• sortator produse (1)

• spălător vehicule (1)

• șofer de autoturisme și camionete (4)

• tapițer (10)

• tâmplar universal (5)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)

• tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (2)

• vânzător (10)

Studii liceale – Liceu de specialitate (34):

• administrator societate comercială (1)

• agent servicii client (1)

• agent de vânzări (1)

• animator socieoeducativ (1)

• asistent manager (1)

• asistent medical generalist (1)

• consultant în management (2)

• contabil (1)

• designer pagini web (studii medii) (1)

• electrician auto (1)

• inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (1)

• lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de construcții și agricole (1)

• manager proiect (1)

• marcator piese (1)

• maseur (1)

• operator calculator electronic și rețele (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• recepționist (1)

• specialist marketing (1)

• specialist marketing online (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tehnician echipamente de înregistrare imagine și sunet (1)

• tehnician gestiune stoc (1)

• tehnician rețele de telecomunicații (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (86):

• agent comercial (1)

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent de vânzări (8)

• alpinist utilitar (3)

• animator sportiv (1)

• antreprenor în economia socială (5)

• arhivar (1)

• asistent manager (3)

• casier (1)

• conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale (1)

• conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• director general societate comercială (1)

• facturist (1)

• funcționar administrativ (1)

• infirmier/infirmieră (2)

• instalator apă, canal (3)

• instructor de fitness (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător comercial (11)

• lucrător gestionar (2)

• manager (2)

• manager de întreprindere socială (4)

• manager sisteme de transport (1)

• mecanic utilaj (2)

• operator introducere, validare și prelucrare date (2)

• operator la utilaje pentru subtraversări (1)

• recepționist (3)

• secretară (3)

• specialist marketing (2)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tehnician rețele de telecomunicații (1)

• vânzător (12)

Studii primare – Școală generală incompletă (4):

• femeie de serviciu (3)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (105):

• ajutor bucătar (1)

• bucătar (2)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (10)

• dulgher (exclusiv restaurator) (10)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electrician în construcții (15)

• fierar betonist (10)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (4)

• lucrător comercial (3)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (1)

• oficiant telefoane (1)

• operator la prelucrarea cauciucului (10)

• ospătar (chelner) (2)

• presator metale la rece (2)

• sculer-matrițer (1)

• șofer de autoturisme și camionete (6)

• tapițer (1)

• tâmplar universal (10)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (6)

• zidar rosar-tencuitor (2)

• zugrav (2)

Studii Postliceale (20):

• bucătar (2)

• electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune (2)

• electrician în construcții (4)

• gestionar depozit (2)

• instructor de fitness (2)

• lucrător comercial (4)

• recepționist (3)

• registrator medical (1)

Studii Universitare (28):

• consilier/ expert/ inspector/referent/economist în economie generală (1)

• farmacist (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electrician (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer mecanic (1)

• manager (1)

• manager de întreprindere socială (3)

• manager general (1)

• manager sisteme de transport (1)

• medic veterinar (1)

• proiectant inginer mecanic (1)

• psiholog (1)

• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)

• reprezentant comercial (1)

• specialist marketing (1)

• specialist resurse umane (1)

• șef birou/serviciu administrativ (1)

• șef proces fabricație (1)

• tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale (2)

• tehnician proiectant (4)

• traducător (studii superioare) (1)