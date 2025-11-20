537 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 537 locuri de muncă vacante.
Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, brutari, bucătari, confecționeri, conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii, funcționar administrativ, electricieni, grădinari, infirmier/infirmieră, instructor de fitness, instalatori apă, canal, îngrijitor spații hoteliere, îngrijitor spații verzi, lăcătuși mecanici, lucrători bucătărie, lucrători comerciali, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, tâmplari universali, vânzători, dar și consilier/expert/inspector/referent/ economist în economie generală, farmacist, ingineri, manageri, medic veterinar, proiectant inginer mecanic, psiholog, referent de specialitate financiar-contabilitate, reprezentant comercial, specialist marketing, specialist resurse umane, șef birou/serviciu administrativ, șef proces fabricație, tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale, tehnician proiectant, traducător (studii superioare).
Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,
Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.
Învățământul primar – Fără studii (110):
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• agent de securitate (2)
• bucătar (2)
• femeie de serviciu (1)
• grădinar (2)
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)
• îngrijitor spații hoteliere (1)
• îngrijitor spații verzi (3)
• însoțitor (2)
• manipulant mărfuri (2)
• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2)
• muncitor necalificat în agricultură (1)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (21)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (30)
• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (27)
• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (7)
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)
• ospătar (chelner) (1)
• ucenic (1)
Studii gimnaziale – Școala Generală (150):
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• agent curier (1)
• agent de vânzări (2)
• agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție (1)
• ajutor bucătar (3)
• ajutor ospătar (3)
• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)
• ambalator manual (26)
• brutar (1)
• cameristă hotel (1)
• casier (8)
• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (4)
• electrician în construcții (1)
• electrician în construcții civile și industriale (2)
• femeie de serviciu (4)
• florar-decorator (1)
• instalator apă, canal (2)
• încărcător-descărcător (20)
• îngrijitor la domiciliu (3)
• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (6)
• lucrător comercial (4)
• lucrător gestionar (2)
• manipulant mărfuri (9)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (2)
• patiser (4)
• sortator produse (1)
• spălător vehicule (1)
• șofer de autoturisme și camionete (4)
• tapițer (10)
• tâmplar universal (5)
• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)
• tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (2)
• vânzător (10)
Studii liceale – Liceu de specialitate (34):
• administrator societate comercială (1)
• agent servicii client (1)
• agent de vânzări (1)
• animator socieoeducativ (1)
• asistent manager (1)
• asistent medical generalist (1)
• consultant în management (2)
• contabil (1)
• designer pagini web (studii medii) (1)
• electrician auto (1)
• inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (1)
• lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de construcții și agricole (1)
• manager proiect (1)
• marcator piese (1)
• maseur (1)
• operator calculator electronic și rețele (1)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)
• operator la prelucrarea maselor plastice (10)
• recepționist (1)
• specialist marketing (1)
• specialist marketing online (1)
• șofer de autoturisme și camionete (1)
• tehnician echipamente de înregistrare imagine și sunet (1)
• tehnician gestiune stoc (1)
• tehnician rețele de telecomunicații (1)
Studii liceale – Liceu Teoretic (86):
• agent comercial (1)
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• agent de vânzări (8)
• alpinist utilitar (3)
• animator sportiv (1)
• antreprenor în economia socială (5)
• arhivar (1)
• asistent manager (3)
• casier (1)
• conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale (1)
• conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii (1)
• conducător auto transport rutier de persoane (1)
• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)
• director general societate comercială (1)
• facturist (1)
• funcționar administrativ (1)
• infirmier/infirmieră (2)
• instalator apă, canal (3)
• instructor de fitness (1)
• îngrijitor clădiri (1)
• lucrător comercial (11)
• lucrător gestionar (2)
• manager (2)
• manager de întreprindere socială (4)
• manager sisteme de transport (1)
• mecanic utilaj (2)
• operator introducere, validare și prelucrare date (2)
• operator la utilaje pentru subtraversări (1)
• recepționist (3)
• secretară (3)
• specialist marketing (2)
• șofer de autoturisme și camionete (2)
• tehnician rețele de telecomunicații (1)
• vânzător (12)
Studii primare – Școală generală incompletă (4):
• femeie de serviciu (3)
• șofer de autoturisme și camionete (1)
Studii Profesionale – Școală Profesională (105):
• ajutor bucătar (1)
• bucătar (2)
• confecționer, prelucrător în industria textilă (10)
• dulgher (exclusiv restaurator) (10)
• electrician de întreținere și reparații (2)
• electrician exploatare rețele electrice (1)
• electrician în construcții (15)
• fierar betonist (10)
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)
• lăcătuș mecanic (4)
• lucrător comercial (3)
• mecanic auto (1)
• mecanic utilaj (1)
• oficiant telefoane (1)
• operator la prelucrarea cauciucului (10)
• ospătar (chelner) (2)
• presator metale la rece (2)
• sculer-matrițer (1)
• șofer de autoturisme și camionete (6)
• tapițer (1)
• tâmplar universal (10)
• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (6)
• zidar rosar-tencuitor (2)
• zugrav (2)
• tâmplar universal (1)
Studii Postliceale (20):
• bucătar (2)
• electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune (2)
• electrician în construcții (4)
• gestionar depozit (2)
• instructor de fitness (2)
• lucrător comercial (4)
• recepționist (3)
• registrator medical (1)
Studii Universitare (28):
• consilier/ expert/ inspector/referent/economist în economie generală (1)
• farmacist (1)
• inginer construcții hidrotehnice (1)
• inginer electrician (1)
• inginer electroenergetică (1)
• inginer mecanic (1)
• manager (1)
• manager de întreprindere socială (3)
• manager general (1)
• manager sisteme de transport (1)
• medic veterinar (1)
• proiectant inginer mecanic (1)
• psiholog (1)
• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)
• reprezentant comercial (1)
• specialist marketing (1)
• specialist resurse umane (1)
• șef birou/serviciu administrativ (1)
• șef proces fabricație (1)
• tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale (2)
• tehnician proiectant (4)
• traducător (studii superioare) (1)