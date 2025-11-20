Carla Marchiș, de două ori locul I la un concurs în Cluj-Napoca

Concursul „Gambitul Calului”, la șah rapid și blitz, a avut loc în Cluj-Napoca la finele săptămânii precedente. Clubul „Tinerii Lei” din Baia Mare a fost reprezentat de Carla Marchiș.

La concursul de șah rapid, Carla a adunat 5.5 puncte din 9 runde, care i-au adus locul 1 la categoria U12 și 51 de puncte la ratingul Elo de șah rapid. La concursul de blitz, Carla a strâns 6 puncte din 9 runde, care au plasat-o pe locul 1 la feminin și i-au adus o urcare a Elo-ului de blitz cu 83 de puncte.

„Un concurs reușit, care ne face să ne uităm cu încredere la viitor. Felicitări, Carla, pentru curajul cu care ai luptat și pentru că, în momentele grele, ai continuat să lupți ca o leoaică! Mulțumim părinților, care tot timpul sunt gata să o susțină la orice concurs! Mulțumim antrenorului Rudolf Dombi pentru toată pregătirea șahistă și pentru toate sfaturile”, transmit reprezentanții clubului băimărean.