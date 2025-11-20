Curs de igienă în Coaș pentru elevi

De -
0
15

Un curs de igienă, destinat elevilor din clasele 0-IV ai Școlii Gimnaziale „Ion Popescu de Coaș”, a fost organizat de tinerii voluntari de la Crucea Roșie Română – Filiala Maramureș. Scopul activității a fost de a-i ajuta pe cei mici să înțeleagă importanța îngrijirii personale, a igienei mâinilor, îngrijirea dinților și adoptarea unui stil de viață sănătos. Activitatea s-a realizat prin materiale educative și jocuri potrivite vârstei lor. La finalul cursului, cei mici au fost răsplătiți cu câteva produse pentru igienă personală.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.