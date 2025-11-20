Curs de igienă în Coaș pentru elevi

Un curs de igienă, destinat elevilor din clasele 0-IV ai Școlii Gimnaziale „Ion Popescu de Coaș”, a fost organizat de tinerii voluntari de la Crucea Roșie Română – Filiala Maramureș. Scopul activității a fost de a-i ajuta pe cei mici să înțeleagă importanța îngrijirii personale, a igienei mâinilor, îngrijirea dinților și adoptarea unui stil de viață sănătos. Activitatea s-a realizat prin materiale educative și jocuri potrivite vârstei lor. La finalul cursului, cei mici au fost răsplătiți cu câteva produse pentru igienă personală.