De dragul exercițiului mental, hai să credem O DATĂ în conspirații!

Atât noi, cât și cititorii noștri punem întrebări. NE punem întrebări. Și e perfect așa. Nu luăm de bun ce ni se pune pe tavă. Un simplu exemplu e gogonata recentă, proiectul de a face Săsarul navigabil. Aloooo, acum doi ani a secat, a băltit, PE CE navigați? Da, pentru bărcuțe de scârț da, poate fi. Pentru saltele gonflabile fără om, cu ofrande, poate. Dar atât. Dar pentru un exercițiu mental simplu și binevenit, vă propunem câteva conspirații. Nu teorii, fapte. Pentru că…hai s-o recunoaștem, peste ani, unele dintre „supozițiile” conspiraționiste s-au dovedit a fi perfect adevărate!

Un prim exemplu vine de la atentatul cu colete bombă de la București, unde suspectul principal e Rusia. Firma de coletărie, ucraineană. Au trecut fix două săptămâni și cu același suspect, sare în aer o porțiune de cale ferată în Polonia, pe care se transportau ajutoare spre Ucraina. Ajutoare fel de fel, da, dar e un act de agresiune? Este. E o conspirație? Poate fi! Alta…s-a tot vorbit de manipularea vremii, de „bombe” meteorologice. Știre recentă din presa internațională: Iranul are o asemenea secetă încât barajele sale sunt aproape goale și se vorbește inclusiv de mutarea capitalei, în lipsa apei! Apoi, brusc, inundații majore în Iran, după ce au forțat mâna naturii și au șpreiat chimicale în cer și au făcut „cloud seeding”-în­să­mân­țare de nori în traducere brută, forțând ploaia. Acum, în tot vestul Iranului sunt inundații și ele merg spre Irak.

Altă poveste conspiraționistă, dosarul Epstein. Cum, adică ar fi posibil ca o elită de albi bătrâni și bogați să frecventeze cluburi și insule exotice unde se consumă nu doar caviar, ci și minore? Inițial, cică nu, apoi reiese că Epstein era agent de influență și spion șantajist, apoi reiese că sunt acolo nume grele implicate. Sigur, Trump nu și nu, deși are zeci de poze cu Epstein. Senatorul democrat Jamie Raskin avertizează că și dacă iese dosarul la lumina, va fi major redactat, pentru că anul acesta, 1000 de agenți FBI au lucrat, zi lumină, luni întregi, să redacteze și să facă să dispară orice nume ce nu convine Administrației. Conspirație? Între timp, unul din numele vehiculate, Larry Summers, fost președinte al Harvard, demisionează din toate funcțiile publice. Zău? Altă conspirație vorbește despre bolile lui Trump, de toate felurile. Cum, că el zice că a avut cele mai bune analize din istoria Planetei, inclusiv scanările sunt perfecte, beautiful scans? Ceea ce nu-l oprește să se răstească la ziariști, să le spună că sunt oribili, nu știu presă, iar unei ziariste să-i spună: „Quiet, quiet, piggy!” Ceea ce tradus ar fi: „Gura, gura, purcică!” Impardonabil decât dacă…bolile nu sunt conspiraționiste. Cu un drum, să-l marcăm și pe celălalt om care marchează istoria Planetei, Putin. Nu de boli vorbim, ci de marele său curaj, omul în bustul gol, judoka și călăreț și mare vânător de urși. Cică e mare fricos, are dubluri, are degustător, se întâlnește doar cu 4-5 oameni, în rest cu nimeni și nu se apropie nimeni de el, stau departe. O anchetă a unor jurnaliști ruși în exil arată că biroul său de la Kremlin are două dubluri, la Soci și altul în afara Moscovei și Putin stă ascuns aiurea, nu la Kremlin. Au dedus după filmări oficiale, sunt mici detalii nesemnificative, gen clanțele ușilor și detalii de pe birouri. Are trei birouri similare.

În fine, conspirații din altă lume. Medicală. Nu, lăsați-l pe Kennedy, e clar cu el. Un studiu recent din Journal of Medical Virology dovedește că cei ce au avut COVID au în ei o nefericită circulație de cheaguri de sânge-microclots, ce contribuie la oboseală, ceață mentală, respirație îngreunată, fie și după infecții ușoare COVID. Dar să nu încheiem și fără cealaltă față a Conspirației. Cea deloc credibilă. În interviu televizat, Scott Bessent, secretar al Trezoreriei americane, spune că prețurile mari ale cărnii de vită se datorează imigranților din America de Sud care și-au adus cu ei vitele, care sunt și infectate cu boli diverse. Peste Marele Zid. Cu vacile. Bine gândit. Pe de altă parte, finalul ar merita să fie neaoș, autohton. Nu, nu Săsarul navigabil. 1000 de autobuze chinezești Yutong cumpărate de Marea Britanie și de Danemarca au fost controlate prin cartele SIM de GSM din România, e anchetă mare și suntem în mijlocul unei conspirații stranii. Ori spionăm noi pentru chinezi, ori…nu toți chinezii de aici vând plastice la Dragonul Roșu? Ei drăcie…