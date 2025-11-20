Deputatul Crina Chilat se implică în problema majorării comisioanelor Poştei Române

Deputatul PSD, Crina Chilat, a atras atenţia în cadrul Camerei Deputaţilor asupra unei probleme grave: majorarea unilaterală a comisioanelor impuse de Poșta Română pentru distribuirea ziarelor tipărite pune în pericol supraviețuirea presei scrise.

„17 editori din țară avertizează că taxa de 1,50 lei/ziar distribuit va duce la închiderea multor redacții, pierderea a mii de locuri de muncă și dispariția celei mai credibile surse de informare pentru cetățeni. Un exemplu este Graiul Maramureșului, singurul cotidian tipărit rămas în județ, cu o istorie de peste 35 de ani. Pentru mulți cititori, mai ales din mediul rural, presa tipărită este singura formă reală de acces la informație verificată”, a semnalat Crina Chilat. Deputatul solicită conducerii Poștei Române să reanalizeze aceste tarife și să susțină, nu să blocheze, distribuția presei scrise. „În toată lumea dezvoltată, presa tipărită este sprijinită de stat tocmai datorită rolului ei esențial într-o societate democratică. Salvăm presa scrisă, salvăm informarea corectă”, a completat Crina Chilat. Intervenţia Parlamentarului PSD vine după ce preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, s-a declarat şi el solidar cu Graiul Maramureşului, precizând că va apela la factorii centrali decidenţi pentru a stopa majorarea comisioanelor impuse de Poşta Română pentru distribuţia de ziare.