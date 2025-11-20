Învinși și în Danemarca • SAH Aarhus Skanderborg – CS Minaur Baia Mare 39-26 (18-15)

Etapa 4 din EHF European League a programat pentru CS Minaur Baia Mare o deplasare în Danemarca, unde a jucat returul cu SAH Aarhus Skanderborg. După ce în urmă cu o săptămână liderul din Grupa C a câștigat în polivalenta „Lascăr Pană”, acesta s-a impus și în disputa de pe teren propriu – 39-26 (18-15).

Diferența față de partida precedentă e faptul că Minaur a avut o evoluție mult mai concludentă, arătând atitudine și determinare, însă deznodământul a fost același. Din păcate.

Băimărenii au stat aproape de adversar pe întreaga durată a primei reprize, distanța dintre oponente nefiind mai mare de trei lungimi. Mai mult, izbutim să și egalăm în finalul reprizei – 14-14 (24), dar ultimele minute aduc o nouă desprindere în dreptul gazdelor – 18-15.

Evoluăm la fel de bine și în debutul părții secunde și după primele zece minute distanța este de numai două lungimi – 21-19. Cu un sfert de oră înainte de final, Aarhus pune între ea și adversară o diferență de șase goluri – 26-20, ca apoi ecartul să devină și mai concludent. Din minutul 51 încolo, când tehnicianul portughez al Minaurului a oferit minute tuturor jucătorilor, liderul din Grupa C s-a desprins clar și a câștigat cu 39-26.

Djurslands Bank Arena. Arbitri: Ivars Cernavskis – Edmunds Bogdanovs (Letonia). Delegat EHF: Hlynur Leifsson (Islanda). Aruncări de la 7 m: 0-4 (transformate: 0-3; a ratat Botea). Minute de eliminare: 6-4.

• SAH Aarhus: Petersen (6 intervenții), Jensen (5 intervenții) – Hansen 9, Rasmussen 7, Olsson 6, Laerke 5, Christensen 3, Fuglsbjerg 2, Cieslak 2, Bonefeld 1, Dreyer 1, Krog 1, Christensen 1, Dahlgaard 1, Henneberg. Oficiali: Claes Nick Rasmussen (principal), Søren Troelsgaard Fisker (secund), Mads Thorbjørn Andersen (antrenor cu portarii).

• CS Minaur Baia Mare: Terekhov (3 intervenții), Sîncu (3 intervenții) – E. Pop 6, Kozakevych 5 (3 din 7 m), T. Botea 4, Mollino da Silva 3, Nagy 2, Cumpănici 2, Kotrc 2, Stanciu 1, Racolța 1, Pavlov, China, Fotache, Ardelean, Zeinelabedin. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Vlad Pop.

Programul jocurilor din Grupa C:

• Marți, 14 octombrie: Granollers – Skanderborg: 26-31; Slovan – Minaur: 35-29

• Marți, 21 octombrie: Minaur – Granollers: 24-24; Skanderborg – Slovan: 34-30

• Marți, 11 noiembrie: Slovan – Granollers: 29-34; Minaur – Skanderborg: 27-45

• Marți, 18 noiembrie: Granollers – Slovan 27-35; Skanderborg – Minaur: 39-26

• Marți, 25 noiembrie: Skanderborg – Granollers (19.45); Minaur – Slovan (19.45)

• Marți, 2 decembrie: Granollers – Minaur (21.45); Slovan – Skanderborg (21.45).