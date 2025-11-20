Nicio modificare în vârful ierarhiei Ligii 4

La finalul săptămânii precedente s-au disputat meciurile din cadrul rundei 11 în Liga 4 din Maramureș. Rundă în care liderul Academica Recea a bifat un succes evident în deplasarea de la Dragomirești și și-a consolidat actuala poziție. Ocupantele pozițiilor 2 și 3, Progresul Șomcuta Mare și Avântul Bârsana au învins și ele, tot în deplasare, astfel că și-au păstra pozițiile inițiate dinaintea etapei.

Rezultatele etapa 11: CSO Bradul Vișeu de Sus – ACS FC Suporter Baia Mare 6-1 (3-1); ACS Iza Dragomirești – CS Academica Recea 0-6 (0-5); CS FC Șișești – CSO Minerul Baia Sprie 0-4 (0-1); ACS Salina Ocna Șugatag – CS Progresul Șomcuta Mare 0-4 (0-3); ACS Remeți 2024 – ACS Avântul Bârsana 0-2 (0-2); CS Zorile Moisei – AFC Atletic Lăpuș 4-6 (3-2); CS Prosport Fărcașa – ACS Recolta Săliștea de Sus 2-1 (1-0).

Clasament: 1. Academica Recea – 31 p (59-6); 2. Progresul Șomcuta Mare – 27 p (34-8); 3. Avântul Bârsana – 24 p (39-14).